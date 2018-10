Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher weiß man, dass es sich bei einer Supernova um einen Typ Ia handelt? An Supernovae vom Typ Ia ist mindestens ein Weißer Zwerg beteiligt, der entweder durch die Aufnahme von Masse eines anderen Sterns zur Explosion gebracht wird, oder durch die Kollision mit einem zweiten Weißen Zwerg. Supernovae dieses Typs erkennt man an ihrem Spektrum: In diesem finden sich beispielsweise keine Hinweise auf Wasserstoff und Helium, dafür aber starke Siliziumlinien. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.