Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie entstehen unterschiedlich große Sterne? Sterne entstehen aus einer kollabierenden Wolke aus Gas und Staub. Diese Wolke ist meist ein Fragment einer sehr viel größeren Wolke, so dass Sterne oft in ganzen Gruppen entstehen und später dann Sternhaufen bilden. Wie groß ein Stern ist, also wie groß seine Masse ist, hängt von der Menge des Materials ab, die in "seinem" Wolkenfragment vorhanden ist und natürlich auch von anderen äußeren Faktoren. In der Regel entstehen sehr viel mehr massearme Sterne als massereichere Sonnen. Beschrieben wird dies durch die sogenannte "anfängliche Massenfunktion", englisch Initial Mass Function (IMF). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.