Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie sind die Bahndaten des Tesla-Roadsters? Ein Roadster des Autoherstellers Tesla wurde im Februar während des ersten Testflugs einer Falcon Heavy von SpaceX ins All geschossen und befindet sich in einer Umlaufbahn um die Sonne. Die Sonne umrundet er innerhalb von ungefähr 1,5 Jahren; seine Entfernung von der Sonne schwankt dabei zwischen 147,5 Millionen und 248,9 Millionen Kilometern. Eine schöne Visualisierung des Orbits findet sich auf der Seite Heavens Above. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.