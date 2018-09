Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie entstehen Sterne? Sterne entstehen aus einer riesigen, oft viele Lichtjahre großen Gaswolke, in der sich einige Klumpen bilden. Die Dichte dieser Wolken beträgt nur etwa einige hundert Atome pro Kubikzentimeter. Unter dem Einfluss ihrer eigenen Schwerkraft kollabieren die einzelnen Klumpen zu immer dichter werdenden Gebilden. Drehten sich der Klumpen anfangs ein wenig, wird diese Drehung nun - wie bei einem Eiskunstläufer, der die Arme anzieht - beschleunigt. Die Dichte innerhalb des kollabierenden Klumpens erreicht bald mehr als eine Milliarde Teilchen pro Kubikzentimeter. Im Inneren entsteht eine Art dichter Kern, das Material der äußeren Bereiche sammelt sich in einer flachen Scheiben, aus der später vielleicht einmal ein Planetensystem entsteht. Der Kern im Inneren fällt immer weiter in sich zusammen, bis die Temperatur schließlich so hoch wird, dass Kernfusionsprozesse - also die "Verbrennung" von Wasserstoff zu Helium - einsetzen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.