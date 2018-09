Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man den Wasserstoff bei den Eisriesen Uranus und Neptun in Brand setzen oder zur Explosion bringen? Das dürfte schwierig sein: Für einen Brand oder eine herkömmliche Explosion fehlt in den Atmosphären der beiden Planeten nämlich eine entscheidende Zutat: eine ausreichende Menge an Sauerstoff. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.