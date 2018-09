Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was würde denn beim Weltraumteleskop Hubble repariert werden müssen, wenn man es könnte? Diese Frage dürfte sich auf die Antwort auf die Frage Könnte Hubble noch repariert werden? beziehen. Zunächst ist das Weltraumteleskop Hubble schon recht alt - es wurde immerhin bereits 1990 gestartet. Durch diverse Reparaturmissionen wurde es aber inzwischen fast komplett "runderneuert", inklusiver der Instrumente. Eine solche Erneuerung wird irgendwann natürlich auch wieder notwendig sein, denn an Bord befinden sich auch zahlreiche Verschleißteile, wie etwa die Batterien. Die anfälligsten Bauteile in der Vergangenheit waren die Kreiselinstrumente, die für die Lageregelung und damit die genaue Ausrichtung auf ein Ziel benötigt werden. Ihr Ausfall hätten beinahe schon einmal zum Ende der Hubble-Mission geführt und ihr Ausfall dürfte auch jetzt für ein Ende der Mission sorgen. Hinzukommen natürlich beispielsweise Alterserscheinungen in der Elektronik, die etwa durch kosmische Strahlung verursacht werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.