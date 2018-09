Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie entstehen Sternbilder? Im Kopf der Menschen: Sternbilder sind nämlich nichts weiter als Sterne, die an unserem Himmel meist besonders hell erscheinen und aus denen man dann Figuren zusammengesetzt hat. Welche Figuren man am Himmel zu erkennen glaubte, unterschied sich dann von Kultur zu Kultur schon einmal. Die Sterne eines Sternbilds haben in der Regel nichts miteinander zu tun und können sehr weit voneinander entfernt sein. Da sich die Sterne am Himmel auch über die Jahrhunderte langsam bewegen, werden auch die Sternbilder ihr Aussehen verändern und irgendwann nicht mehr wiederzuerkennen sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.