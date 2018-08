Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es in unserer Galaxie einen Quasar? Nein. Quasare sind Objekte, die im sichtbaren Bereich des Lichtes nahezu sternförmig erscheinen, aber ungeheure Energiemengen in anderen Wellenlängenbereichen ausstrahlen. Daher kommt auch der Name Quasar für Quasi-Stellar Object oder Quasi-Stellar Radio Source. Man geht heute davon aus, dass Quasare Kerne von aktiven Galaxien sind. Bei der großen Entfernung der Quasare kann man die zugehörige Galaxien nur oft nicht mehr erkennen, da sie verhältnismäßig lichtschwach ist. Ein Quasar, so das gängige Modell, besteht aus einem gewaltigen Schwarzen Loch, in das die Materie hineinstürzt. Dies tut sie in einer scheibenförmigen Struktur, der so genannten Akkretionsscheibe. Aus dieser extrem heißen Region stammt die Strahlung, die wir von dem Quasar empfangen. Auch unsere Milchstraße besitzt in ihrem Zentrum zwar ein supermassereiches Schwarzes Loch, dieses ist aber nicht aktiv und verschlingt keine größeren Mengen an Material. Allerdings gibt es in unserer Milchstraße sogenannte Mikroquasare, also stellare Schwarze Löcher, die Material von einem Begleiter verschlingen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.