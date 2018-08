Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Zeiten sind für die Besatzung auf der ISS Tag bzw. Nacht? Da die Internationale Raumstation ISS in rund 90 Minuten einmal um die Erde fliegt, werden die Kosmonauten und Astronauten an Bord auch alle etwa 90 Minuten Zeuge eines Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergangs. Für den Dienstplan muss man sich daher auf eine Zeitzone einigen, an der man sich orientiert. Das ist die Universal Time, die der Greenwich Mean Time entspricht. Diese Zeit liegt "in der Mitte" der Zeitzonen der beiden wichtigsten Kontrollzentren für die ISS in den USA und in Russland. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.