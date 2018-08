Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Geht der Mond jeden Tag etwas neben der Stelle auf, an der er am Vortag aufgegangen ist? Ja, der Mond bewegt sich in knapp einem Monat einmal um die Erde, entsprechend bewegt er sich auch an unserem Himmel: Pro Tag wandert unser Begleiter um etwa 13 Grad nach Osten und so verschiebt sich auch sein Aufgangspunkt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.