In welchem Gebiet befindet sich eigentlich der zurückgelassene Lunar-Rover? Auf dem Mond gibt es mehrere Mondrover: Da sind zum einen die drei Mondautos, die während der Apollo-Missionen 15, 16 und 17 mit zum Mond gebracht wurden. Sie befinden sich bis heute an den Landestellen der jeweiligen Missionen, also in der Nähe der Hadley-Rille (15), auf dem Descartes-Hochplateau (16) und im Taurus-Littrow-Tal (17). Darüber hinaus befinden sich auf dem Mond die sowjetischen Rover Lunokhod 1 (Mare Imbrium) und Lunokhod 2 (Krater Le Monnier). Im Mare Imbrium landete auch der chinesische Rover Yutu.