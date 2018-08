Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die Erde dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Sonne? Aber wie legt man das fest? Das ist natürlich Definitionssache und kommt darauf an, wo im Sonnensystem "oben", also der Nordpol ist. Die Internationale Astronomische Union hat festgelegt, dass für Planeten und Objekte in unserem Sonnensystem gilt, dass deren geographischer Nordpol immer der Pol ist, der in Bezug auf die Ebene der Planeten im Sonnensystem auf der selben Seite liegt, wie der Nordpol der Erde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.