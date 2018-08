Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum wird gesagt, dass die Rotationsachse der Venus um 177,4 Grad geneigt ist, es könnten doch auch nur 2,6 Grad sein? Die gängige Ansicht ist, dass die Venus mit einer Neigung ihrer Rotationsachse von 177,4 Grad sich praktisch auf dem Kopf um die eigene Achse dreht. Da liegt die Frage nahe, warum sich diese Sichtweise eingebürgert hat. Die Antwort ist simpel und hat mit der Richtung zu tun, in der sich unser Nachbarplanet um die eigene Achse dreht - nämlich anders als alle anderen Planeten im Uhrzeigersinn. Geht man von einer einheitlichen Drehrichtung aus, muss die Achse also gekippt sein. Venus dreht zudem äußerst langsam. Eine Theorie ist, dass dieses auffällige Verhalten etwas mit einer Kollision in der Frühphase des Planeten zu tun hatte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.