Wird Juno auch die inneren Jupitermonde erkunden oder fotografieren? Eigentlich ist das nicht die Aufgabe der Mission der Raumsonde Juno, die den Jupiter ja in einem sehr elliptischen Orbit umkreist und sich dem Gasriesen dabei alle rund 53 Tage annähert. Die Sonde soll vor allem den Planeten und sein Inneres erforschen. Die Kamera an Bord, die JunoCam, ist da eher Beigabe: Sie gehört nicht zu den Hauptinstrumenten der Mission und dient mehr der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn sich aber einer der Monde von der JunoCam erfassen lässt, wird sich das Team die Gelegenheit aber sicher nicht entgehen lassen. Es gab auch Überlegungen, zum Ende der Mission eng an den galileischen Monden vorüberzufliegen, um detaillierte Aufnahmen machen zu können. Ursprünglich war allerdings ein deutlich kürzerer Orbit der Sonde vorgesehen mit häufigeren Jupiter-Passagen, doch hat das Missions-Team entschieden, die Sonde auf dem aktuellen Orbit zu belassen. Grund waren mögliche Probleme mit dem Triebwerk. Inzwischen wurde die Mission von Juno bis in den Sommer 2021 verlängert, da zum Erreichen der wissenschaftlichen Ziele weitere Vorüberflüge an Jupiter nötig sind. Man wird abwarten müssen, ob durch diese geänderten Pläne die einmal erhofften Vorüberflüge an den Monden noch realisiert werden können. Zu den wissenschaftlichen Zielen der Sonde gehört eine solche Untersuchung nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.