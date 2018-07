Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist nur die Erdachse geneigt oder ist dies bei allen anderen Planeten auch so? Die Rotationsachse der meisten Planeten im Sonnensystem ist mehr oder weniger geneigt. Ein Grund dafür könnten Kollisionen in der Frühphase des Sonnensystems sein. Bei der Erde sind es 23,4 Grad, bei der Venus 177,4 Grad (siehe rotiert also praktisch auf dem Kopf), bei Mars 25,2 Grad, bei Jupiter 3,1 Grad und bei Saturn 26,7 Grad. Mit einer Neigung von 97,8 Grad umrundet Uranus die Sonne quasi auf der Seite liegend, Neptun hat eine Neigung der Drehachse von 28,3 Grad. Nur Merkur rotiert mit einer Achsneigung von 0,034 Grad nahezu aufrecht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.