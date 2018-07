Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist das Besondere am Neptunmond Triton? Der Neptunmond Triton weist tatsächlich einige Besonderheiten auf: Er ist zunächst mit Abstand der größte Mond des äußersten Planeten im Sonnensystem und umrundet diesen - anders als alle anderen großen Monde - entgegen der Drehrichtung des Planeten. Die Ebene seiner Umlaufbahn ist zudem zu den Umlaufbahnen der anderen Monde von Neptun geneigt. Man vermutet, dass es sich bei Triton um ein eingefangenes Objekt aus dem Kuipergürtel handelt. Seine Entfernung zu Neptun ist außerdem mit nur rund 350.000 Kilometern äußerst gering. Er wird daher vermutlich in ferner Zukunft zerbrechen und vielleicht einen Ring um den Planeten bilden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.