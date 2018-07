Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man auf dem Titan ohne Raumanzug, aber mit ausreichend warmer Kleidung und einer Sauerstoffflasche überleben? Die Temperaturen auf Titan sind sehr niedrig, die Kleidung müsste also sehr dick und das Gesicht zusätzlich geschützt sein, weil es Temperaturen von unter minus 170 Grad Celsius wohl nicht lange aushalten würde. Wenn ansonsten die Sauerstoffversorgung gewährleistet ist, spräche nichts gegen einen weiteren Aufenthalt auf diesem faszinierenden Saturnmond. Die Anziehungskraft ist auf Titan deutlich geringer als auf der Erde, dafür ist die Atmosphäre dichter, so dass sich Bewegungen etwa so anfühlen würden, wie ein Versuch, unter Wasser zu gehen. Aufpassen sollte man auch mit dem Sauerstoff: Die Rolle von Wasser auf der Erde haben auf Titan Kohlenwasserstoffe übernommen und die sind brennbar - wenn es denn Sauerstoff gibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.