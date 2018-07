Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es messbare Unterschiede zwischen der Anziehungskraft an den Polen und am Äquator? Ja, die gibt es, sie sind allerdings gering: Wie viel man an einem bestimmten Ort der Erde wiegt, hängt im Wesentlichen von der Gravitationswirkung der Erdmasse sowie von der Zentrifugalkraft (oder "Fliehkraft") ab, die durch die Rotation der Erde um die eigene Achse mit ins Spiel kommt. Am Äquator wird die Anziehungskraft der Erde durch diese "Fliehkraft" ein wenig verringert. Dies ist an den Polen nicht der Fall. Zudem ist die Erde auch noch abgeplattet (was auch mit der Rotation zusammenhängt), man ist also an den Polen ein wenig näher am Erdmittelpunkt als am Äquator. Beide Effekte zusammen führen dazu, dass man an den Polen etwa 0,5 Prozent mehr wiegen würde als am Äquator. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.