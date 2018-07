Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum brennt der Wasserstoff der Sonne? Diese Frage bezieht sich auf die Antwort auf die gestrige Frage, in der es um den Wasserstoff in der Jupiteratmosphäre und die mögliche Gefahr einer Zündung ging. Die Antwort war, dass der Wasserstoff in der Jupiteratmosphäre nicht brennen kann, da hier der Sauerstoff fehlt, der für eine solche Verbrennung nötig ist. Der Wasserstoff auf der Sonne verbrennt nicht im chemischen Sinne, sondern fusioniert. Solche Reaktionen sind nur bei extrem hohen Druck möglich, wie er im Zentrum der Sonne herrscht. Deswegen kann hier Wasserstoff zu Helium fusionieren und die Sonne dadurch scheinen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.