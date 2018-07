Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die Atmosphäre des Jupiters besteht vor allem aus Wasserstoff und Helium. Könnte der Wasserstoff explodieren? Wasserstoff ist auf der Erde hochexplosiv. Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht Wasser - Wasserstoff kombiniert mit Sauerstoff ergibt nämlich Wasser und Energie. Und dies ist der entscheidende Punkt: Zwar findet sich in der Atmosphäre von Jupiter jede Menge Wasserstoff, allerdings so gut wie kein Sauerstoff. Es besteht also keine Gefahr, dass eine Raumsonde von der Erde den ganzen Planeten "abfackelt". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.