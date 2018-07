Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Lichtgeschwindigkeit im Weltraum eine feste Konstante? Ja, zumindest solange man das gleiche Ausbreitungsmedium betrachtet, beispielsweise die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Die Lichtgeschwindigkeit in Gasen, in Wasser oder in Eis unterscheidet sich von der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, die Werte sind aber unabhängig vom Ort und sollten universell gelten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.