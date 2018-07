Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo befindet sich aktuell das Sternbild Schütze und wo Sgr A*? Das Sternbild Schütze ist gegen Mitternacht praktisch genau im Süden zu finden, allerdings in nur geringer Höhe über dem Horizont. Auch der Saturn steht aktuell übrigens im Sternbild Schütze, so dass man es leicht finden sollte. Sgr A*, also das Zentrum der Milchstraße, befindet sich knapp über dem Horizont und zu sehen ist dort nicht viel. Das Zentrum der Milchstraße ist nämlich von dichten Schwaden aus Gas und Staub verhüllt. Die Karte zeigt die Situation heute Abend gegen Mitternacht. Sgr A* ist markiert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.