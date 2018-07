Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange dauert es von einem Mondaufgang bis zum nächsten? Wie der Fragesteller in seiner etwas länger formulierten Frage bereits vermutet hatte, liegen zwischen zwei Mondaufgängen tatsächlich mehr als 24 Stunden - an einem bestimmten Ort der Erde geht unser Begleiter jeden Tag rund 50 Minuten später auf. Das hat einen einfachen Grund: Der Mond bewegt sich in rund 28 Tagen um die Erde. Eine Umdrehung entsprechen 360 Grad, pro Tag bewegt er sich also an unserem Himmel um etwa 13 Grad. Die Erde dreht sich an einem Tag um die eigene Achse, also in jeder Stunde um 15 Grad. Würde sich der Mond nicht um die Erde drehen, müsste er nach 24 Stunden wieder auftauchen. Tatsächlich ist er aber im Laufe dieser 24 Stunden um rund 13 Grad weitergewandert. Bis er also wieder aufgeht, muss man noch etwas weniger als eine Stunde warten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.