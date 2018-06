Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann die interstellare Reise der Pioneer- und Voyager-Raumsonden immer so weitergehen, bis diese von Außerirdischen gefunden werden? Theoretisch natürlich, zumindest solange die Sonden durchhalten und nicht mit einem unerwarteten Hindernis kollidieren. Strahlung und winzige Partikel im All sorgen natürlich auch für gewisse Alterungsprozesse, die den Sonden über lange Zeit zusetzen werden. Den Kontakt zu den Pioneer-Sonde hat man bereits vor einigen Jahren verloren, der zu den beiden Voyager-Sonden wird auch nur noch bis ins nächsten Jahrzehnt andauern. Über die "Erlebnisse" der Sonden werden wir also nichts erfahren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.