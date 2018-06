Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was hat es mit der sogenannten Spiegelmaterie auf sich? Die Existenz von Spiegelmaterie ist eine Hypothese, die bislang durch nichts bewiesen ist und an die wohl auch nur eine Minderheit von Wissenschaftlern glauben dürfte. Der Idee liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Natur offenbar nicht ganz so symmetrisch ist, wie man ursprünglich gedacht hatte. In der Sprache der Elementarteilchenphysiker wechselwirken die Teilchen normaler Materie "linkshändig". Es könnte also, so die Theorie, auch "rechtshändige" Teilchen geben, die das exakte Spiegelbild der uns bekannten Teilchen sind. Nur wo normale Teilchen "linkshändige" Wechselwirkungen bevorzugen, bevorzugen die Spiegelteilchen "rechtshändige." Nach dem Modell kann diese Spiegelmaterie normalerweise nicht mit normaler Materie wechselwirken. Wir, die wir aus normaler Materie bestehen, können daher auch nicht die Spiegelphotonen der Spiegelmaterie erkennen. Die Spiegelmaterie bleibt für uns unsichtbar. Allerdings hat Spiegelmaterie auch eine Masse und die Gravitationswirkung sollte für beide Arten von Materie gleichermaßen gelten. Spiegelmaterie wurde daher auch als mögliche Erklärung für einen Großteil der Dunklen Materie vorgeschlagen, ist aber aktuell kein heißer Kandidat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.