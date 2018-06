Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man einen rotleuchtenden Stern von einem Stern unterscheiden, der durch die Rotverschiebung rot erscheint? Anhand seines Spektrums: Im Spektrum jedes Objekts befinden sich bestimmte Spektrallinien an einer genau definierten Stelle. Diese Spektrallinien gehen auf Stoffe zurück, die sich beispielsweise in der Atmosphäre eines Sterns befinden. Welcher Stoff für welche Spektrallinie verantwortlich ist, kann man im Laborexperiment herausfinden. Bei einem rotleuchtenden Stern liegt lediglich der Schwerpunkt der Strahlung im roten Bereich des Spektrums, die Spektrallinien sind aber alle an der Stelle, an der sie sein sollten. Bei einem Stern, der durch die Rotverschiebung rot erscheint, sind auch die spezifischen Spektrallinien entsprechend verschoben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.