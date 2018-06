Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann ist die ISS wieder über Cottbus zu sehen? In den nächsten Tagen zunächst einmal nicht, ab dem 7. Juli dann aber wieder, teils sogar mehrmals täglich. Die genauen Daten für Cottbus und auch für jede andere Stadt kann man sich auf der Website Heavens Above ausgeben lassen. Dort erfährt man auch, zu welcher Uhrzeit genau die Internationale Raumstation ISS zu sehen ist und wo am Himmel man ungefähr hinschauen muss. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.