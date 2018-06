Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was war zuerst da, das Schwarze Loch in der Milchstraße oder die Milchstraße selbst? Diese Frage (meist in allgemeinerer Form) beschäftigt Astronomen schon seit vielen Jahren. Bekannt ist nämlich, dass es einen Zusammenhang zwischen den Schwarzen Löchern im Zentrum und der Galaxie gibt, in der diese sich befinden. Die Frage, ob es nun zuerst die Galaxie gab oder das Schwarze Loch wird manchmal auch als "kosmisches Henne-und-Ei-Problem bezeichnet". Es gab in der Vergangenheit Hinweise darauf, dass die Schwarzen Löcher zuerst vorhanden gewesen sein könnten (siehe etwa: Schwarze Löcher: Kosmisches Henne-Ei-Problem gelöst? vom 8. Januar 2009), doch steht eine endgültige Klärung dieser Frage meines Wissens noch aus. Neue Teleskope, die in die Zeit blicken können, in der die ersten Sterne und Galaxien entstanden, könnten hier weitere wichtige Hinweise liefern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.