Kommen Jets von Schwarzen Löchern direkt aus dem Schwarzen Loch? Nein, das wäre nicht möglich, da einem Schwarzen Loch nichts entkommen kann. Die Jets, die man von Schwarzen Löchern beobachtet, entstehen allerdings in unmittelbarer Nähe des Schwarzen Lochs, dort, wo sich Material in einer Scheibe vor dem Sturz ins Schwarze Loch aufheizt. Einiges von diesem Material kann durch Magnetfelder und die Drehung dann so gebündelt und abgelenkt werden, dass es in Jets ins All schießt.