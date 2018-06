Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn wir Teil der Milchstraße sind, müßten wir dann nicht viel mehr Sterne sehen? Mit bloßem Auge kann man theoretisch bis zu etwa 8000 Sterne am nächtlichen Himmel sehen, von einem bestimmten Ort der Erde allerdings nur rund 2500. Dass man vergleichsweise wenig Sterne sieht, liegt aber vor allem daran, dass wir mit bloßem Auge viele leuchtschwache Sonnen gar nicht erkennen können. Das kann man sich durch einen Blick zum sogenannten "Band der Milchstraße" verdeutlichen: Dieser helle Streifen am Himmel besteht aus unzähligen Sternen, die wir allerdings mit dem Auge nicht auflösen können. Wir blicken hier nämlich genau in die Scheibe unserer Galaxie, in der sich auch unser Sonnensystem befindet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.