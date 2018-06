Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Kometen aus der Oortschen Wolke und sind bekannte Namen darunter? Ja, gerade aus den Bahnen bestimmter, langperiodischer Kometen schließt man ja auf die Existenz der Oortschen Wolke. Zahlreiche "Große Kometen", also Kometen, die für ein besonderes Schauspiel am Himmel gesorgt haben, zählen zu diesen langperiodischen Kometen, deren Ursprung man in der Oortschen Wolke vermutet, darunter beispielsweise die Kometen Hale-Bopp oder Hyakutake. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.