Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat man schon einmal die Entstehung eines Sterns beobachtet und aufgezeichnet? Nein, denn das ist auch gar nicht möglich: Die Entstehung von Sternen dauert viel länger, als dass man es während eines Astronomenlebens verfolgen könnte. Außerdem findet diese in der Regel verborgen in dichten Kokons aus Staub statt, so dass man beispielsweise Infrarotteleskope benötigt, um etwas erkennen zu können. Man hat jedoch in Sternentstehungsgebieten verschiedene Phasen der Sternentstehung beobachtet, etwa junge Protosterne oder ganz junge Sonnen, die gerade begonnen haben, Energie durch Fusion von Wasserstoff in Helium zu erzeugen. So ergibt sich durch die Beobachtung zahlreicher Einzelphasen der Sternentstehung ein Gesamtbild. Manche Phasen entziehen sich allerdings auch einer Beobachtung bzw. sind nur schwer zu erkennen - etwa der Beginn des Kollapses einer Gaswolke zu einem Stern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.