Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



ELT

Bau der Fundamente hat begonnen



Auf der Baustelle des neuen Extremely Large Telescope in Chile haben die Erdarbeiten für die Fundamente des Teleskopriesen begonnen. Das 39-Meter-Teleskop, das von der Europäischen Südsternwarte ESO auf dem Cerro Armazones in einer Höhe von über 3000 Metern errichtet wird, soll einmal das größte optische Teleskop der Welt sein. Erste Beobachtungen sind für 2024 geplant.





Blick auf den Gipfel des Cerro Armazones von einer Drohne aus. [ Blick auf den Gipfel des Cerro Armazones von einer Drohne aus. [ Großansicht

Mit dem Bau des Extremely Large Telescope (ELT) der europäischen Südsternwarte ESO auf dem Gipfel des Cerro Armazones in der chilenischen Atacama-Wüste geht es sichtbar voran: Vor einigen Tagen begannen die Erdarbeiten für die Fundamente der Teleskopstruktur und der gewaltigen Kuppel, die einmal das 39-Meter-Instrument beherbergen soll. Das Riesenteleskop entsteht in einer Höhe von über 3000 Metern und wird bei seiner Fertigstellung im Jahr 2024 das größte Teleskop der Welt sein, das im Optischen oder im nahen Infrarot beobachtet.

Für die Bauarbeiter ist die Arbeit in dieser Höhe kein Vergnügen, für die Astronomen steht das ELT aber an einem idealen Standort: Die Höhe über dem Meeresspiegel, die trockene Luft und die praktisch nicht vorhandene Lichtverschmutzung machen den Standort für Beobachtungen nahezu perfekt. So sollte das ELT den Astronomen Blicke ins All ermöglichen, die bisher so nicht möglich waren.

Werbung

Den Standort hatte man zuvor gründlich ausgewählt: So war lange Zeit auch die Kanareninsel La Palma im Rennen. Hier befindet sich bereits das Roque-de-los-Muchachos-Observatorium, zu dem auch das Gran Telescopio Canarias (GTC) mit einem Spiegeldurchmesser von 10,4 Metern gehört. Man entschied sich aber schließlich, auch aus praktischen Überlegungen, für den 3.060 Meter hohen Cerro Armazones im Norden Chiles. Dieser liegt nicht weit vom Paranal Observatory der ESO entfernt, der Heimat des Very Large Telescope, was natürlich logistische und auch organisatorische Vorteile hat. Beide Standorte verfügen über exzellente Beobachtungsbedingungen mit 320 klaren Nächten im Jahr.

Mit Chile hat die ESO eine Vereinbarung getroffen, durch die der Organisation nicht nur das Land zum Bau des Teleskops überlassen, sondern auch noch ein Gebiet von insgesamt 362 Quadratkilometern um das E-ELT-Gelände zum Schutzgebiet erklärt wird, um Lichtverschmutzung oder Störungen durch Bergbauarbeiten zu verhindern. Als Gegenleistung werden chilenische Astronomen zehn Prozent der Beobachtungszeit auch am neuen E-ELT erhalten. Die Gesamtkosten des ELT werden auf über eine Milliarde Euro geschätzt.