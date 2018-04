Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

EDEN-ISS

Frisches Gemüse aus dem ewigen Eis

In der Antarktis läuft gerade ein spannendes Experiment, das auch für künftige Missionen zu Mond und Mars von Bedeutung ist: In einem autarken Gewächshaus wird Gemüse für die deutsche Antarktis-Station Neumayer III gezüchtet. Nach der Aussaat im Februar konnten nun erstmals Salat, Gurken und Radieschen "made in Antarctica" geerntet werden.



Salat und Radieschen der ersten Ernte aus dem Gewächshaus EDEN-ISS in der Küche der Neumeyer-Station III. [ Salat und Radieschen der ersten Ernte aus dem Gewächshaus EDEN-ISS in der Küche der Neumeyer-Station III. [ Großansicht Während die Temperaturen in der Antarktis langsam auf Werte unter minus 20 Grad Celsius fallen und auch die Sonne nur noch flach über dem Horizont steht, wächst und gedeiht die Pflanzenzucht im Versuchsgewächshaus EDEN-ISS. Nach den ersten drei Wochen hat Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bis in die vergangenen Tage hinein die ersten Früchte im eisigen Umfeld geerntet. 3,6 Kilogramm Salat, 70 Radieschen und 18 Gurken hielt er bei der ersten Ernte jeweils in der Hand. Was nun den Speiseteller der Überwinterer bereichert, zeigt wie sich zukünftig auch Astronauten auf Mond und Mars mit frischer Nahrung versorgen könnten. "Nachdem die Saat Mitte Februar ausgebracht war, hatte ich mit einigen unerwarteten Problemen zu kämpfen, wie kleineren Systemausfällen und dem stärksten Sturm seit mehr als einem Jahr", erklärt Ingenieur und Antarktis-Gärtner Paul Zabel vom DLR-Institut für Raumfahrtsysteme. "Glücklicherweise ließen sich all diese Dinge beheben und überstehen." "Wir haben in den letzten Wochen vieles über die autarke Pflanzenzucht gelernt, es zeigt sich, dass die Antarktis ein ideales Testfeld für unsere Forschung ist," ergänt Projektleiter Daniel Schubert. Mittlerweile wachsen alle geplanten Pflanzen im Gewächshaus, darunter Radieschen, verschiedene Salate, Tomaten, Gurken, Paprika sowie Gewürze (Basilikum, Petersilie, Schnittlauch und Koriander). "Nur bei der Erdbeerzucht muss man sich noch etwas gedulden", so Schubert. "Hier warten wir noch auf die erfolgreiche Aussaat." Im Mai erwarten die DLR-Forscher dann den vollen Betrieb des Container-Gewächshauses. Dann sollen pro Woche rund vier bis fünf Kilogramm Frischgemüse geerntet werden. Werbung An der Neumeyer-Station III des Alfred-Wegener-Instituts sind derzeit zehn Überwinterer untergebracht. Frisches Gemüse der letzten Lieferung Ende Februar ist mittlerweile aufgebraucht, so dass sich die Bewohner über die frische Ergänzung auf Ihrem Speiseteller freuen. "Es war etwas Besonderes, den ersten frischen Salat der Antarktis vor Augen zu haben", sagt Stationsleiter Bernhard Gropp "Er hat geschmeckt, als hätten wir ihn frisch im Garten geerntet." Zabel verbringt derzeit rund drei bis vier Stunden täglich mit der Pflege und Zucht der Pflanzen im Gewächshaus, das rund 400 Meter entfernt von der Neumayer-Station III steht. Dabei ist er hauptsächlich beschäftigt mit der Überprüfung der technischen Systeme und typischen Gärtnertätigkeiten wie dem Beschneiden der Pflanzen. Derweil steht er in regelmäßigem Kontakt mit dem Kontrollzentrum im DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen, von wo aus die Pflanzenzucht aus der Ferne überwacht wird. An besonders stürmischen Tagen, wie zuletzt am 21. März, überwachen Projektleiter Schubert und sein Team um Matthew Bamsey und Conrad Zeidler das Gewächshaus vollständig aus Bremen, bis Zabel wieder zurück gelangen kann. Diese Überbrückung ist für bis zu drei Tage möglich. Das Projekt EDEN-ISS wird in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) im Rahmen einer Überwinterungsmission auf der deutschen Neumayer-Station III in der Antarktis realisiert. Damit das Gewächshaus in der Antarktis funktioniert, arbeiten unter der Leitung des DLR zahlreiche weitere internationale Partner in einem Forschungskonsortium zusammen. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Forschungsrahmenprogramms Horizon 2020. Erste Ernte im Antarktis-Gewächshaus EDEN-ISS. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. EDEN-ISS: Erste Aussaat in der Antarktis - 22. Februar 2018

