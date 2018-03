Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



PLANMAP

Karten von Merkur, Mars und Mond



Im Rahmen des von der europäischen Union geförderten Projekts Planmap sollen Verfahren und Techniken für die Erstellung von Karten von Planetenoberflächen entwickelt werden. Diese Karten liefern eine wichtige Grundlage für die weitere Erforschung der anderen Welten in unserem Sonnensystem. Bislang kommen diese Karten vor allem aus den USA.





Ansicht der erdzugewandten Mondseite um das Mare Imbrium, das Meer des Regens. [ Ansicht der erdzugewandten Mondseite um das Mare Imbrium, das Meer des Regens. [ Großansicht

Weltweit wächst das Interesse an der Erkundung von Planetenoberflächen – insbesondere mit Blick auf künftige bemannte Missionen und solche mit Robotern. Damit derartige Expeditionen erfolgreich sein können, braucht es aussagekräftige geologische Karten. Diese will nun ein internationales Forschungsprojekt liefern, an dem ein Team der Jacobs University in Bremen beteiligt ist. Und zwar für drei Himmelskörper, die in der kommenden Dekade im Mittelpunkt der europäischen Raumfahrt stehen werden: Mars, Merkur und Mond.

Die Verfahren und Techniken, die bei der geologischen Kartierung von Planetenoberflächen vorwiegend zur Anwendung kommen, stammen noch aus den 1970er-Jahren. Angesichts der großen Menge hochkomplexer Daten, die moderne Instrumente und Sensoren sammeln, bleibt somit viel Raum für Verbesserungen.

Zudem werden offizielle geologische Karten von Planeten fast ausschließlich von einer einzigen Regierungsorganisation in den USA herausgegeben; die Veröffentlichungen ziehen sich meist stark in die Länge. "Es ist höchste Zeit, die Veröffentlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verbessern, ihre Bedeutung und den praktischen Nutzen für Raumfahrtmissionen zu steigern und Europas Rolle in diesem Kontext zu stärken", sagt Dr. Angelo Pio Rossi, Professor of Earth and Planetary Science an der Jacobs University.

Werbung

Geologische Karten geben die Beobachtungen und Auswertungen der Vorgänge an oder unter der Oberfläche planetarer Körper und ihrer Geschichte wieder. Sie sind somit ein direktes Hilfsmittel bei deren Erforschung. Innovativ ist bei diesem Projekt der Ansatz, Daten verschiedener Quellen zu nutzen. Spektrale Daten, die elementare Zusammensetzung, das Alter der verschiedenen Krater und Informationen über die Beschaffenheit des Untergrunds fließen hierbei mit ein. Potenzielle Landeplätze und mögliche Ziele für künftige Missionen werden gekennzeichnet. Außerdem bilden sie die Basis für die geologische 3D-Modellierung des Untergrunds.

Die Jacobs University fungiert bei dem Projekt als eine Koordinationsstelle für die generelle Zusammenarbeit. Auch die Zusammenführung und der Austausch von Daten, d. h. die detaillierte Integration, Visualisierung und Interpretation verschiedener 2D- und 3D-Datensätze zur geologischen Auswertung, erfolgen unter ihrer Leitung. An "PlanMap", so der Name des Projekts, ist ein internationales Team von Wissenschaftlern beteiligt. Neben der Jacobs University sind die Università degli Studi di Padova und das Istituto Nazionale di Astrofisica (beide Italien), die britische Open University (UK), die Westfälische Wilhelms-Universität Münster und das französische Centre National de la Recherche Scientifique dabei.

Das Projekt wird aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 über einen Zeitraum von 36 Monaten finanziert.