Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



ISS

Paolo Nespoli zurück auf der Erde



Der ESA-Astronaut Paolo Nespoli ist zurück auf der Erde: Gemeinsam mit zwei Kollegen landete er am Morgen in der kasachischen Steppe. Nespoli hatte insgesamt fünf Monate an Bord der Internationalen Raumstation verbracht und dort zahlreiche Experimente durchgeführt. Ein Schwerpunkt dabei war die Wirkung der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper.





Der italienische ESA-Astronaut Paolo Nespoli ist heute Morgen sicher wieder zur Erde zurückgekehrt. [ Der italienische ESA-Astronaut Paolo Nespoli ist heute Morgen sicher wieder zur Erde zurückgekehrt. [ Großansicht

Der ESA-Astronaut Paolo Nespoli ist heute früh nach 139 Tagen im All wieder zur Erde zurückgekehrt. Die Raumkapsel musste dabei auf ihrem Rückflug von der Internationalen Raumstation (ISS) innerhalb von gerade einmal drei Stunden von 28.800 Kilometern pro Stunde auf null abbremsen. Die Landung von Nespoli und seinen Mannschaftmitgliedern Randy Bresnik von der NASA und Sergej Rjasanski von Roskosmos in der kasachischen Steppe erfolgte um 9.37 Uhr MEZ.

Die Sojus-Kapsel überstand die Belastungen des Wiedereintritts und der Landung wie gewohnt: Der Hitzeschild der Raumkapsel erwärmte sich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre auf 1600 Grad Celsius, während die Astronauten das Vierfache ihres Körpergewichts aushalten mussten. In zehn Kilometern Höhe wurden dann die Fallschirme geöffnet, bevor auf den letzten Metern vor dem Aufprall noch zusätzlich die Bremsraketen gezündet wurden.

"Diese sogenannte 'weiche' Landung fühlt sich in Wirklichkeit wie eine Frontalkollision zwischen einem Lkw und einem Kleinwagen an – wobei man selbst wohlgemerkt im Kleinwagen sitzt…", erinnert sich Nespoli an seine letzte Landung 2011. Während seiner fünfmonatigen Mission umrundete Nespoli 2224 mal die Erde, durchflog 35.000 Sonnenauf- und -untergänge und legte 94 Millionen Kilometer zurück. Es war bereits Nespolis dritte ISS-Mission. Von allen ESA-Astronauten steht er nun mit insgesamt 313 Tagen im Weltraum hinter Thomas Reiter an zweiter Stelle.

Werbung

Während seiner Mission Vita, deren Name sich aus den Anfangsbuchstaben der Wörter Vitality, Innovation, Technology und Ability zusammensetzt, führte Nespoli mehr als 60 Experimente durch, wobei auch sein eigener Körper zum Forschungsobjekt mutierte: So wurden seine Augen, Kopfschmerzen, Schlafmuster und Essgewohnheiten beobachtet, um mehr über die Anpassung des menschlichen Körpers an das Leben in der Schwerelosigkeit zu erfahren. Auch die Aufzeichnungen der Körpertemperatur, das Muskeltraining sowie die vielen Blut- und Speichelproben werden das ihrige zum Gesamtbild beitragen, um Menschen besser auf erdferne Missionen vorbereiten zu können.

Außerdem steuerte Nespoli von seiner Warte in 400 Kilometern über der Erde einen in Deutschland befindlichen humanoiden Roboter, dessen Aufgabe es war, drei beschädigte Solarpaneele in einer simulierten Mars-Umgebung zu reparieren, um zu demonstrieren, wie Astronauten und Roboter bei künftigen Planetenmissionen zusammenarbeiten können. Tablets und Smartphones könnten das Leben im Weltraum einfacher machen, weswegen Nespoli bei komplexen Aufgaben ein freihändiges System mit Befehlsanzeigen testete.

Während Nespolis Aufenthalt auf der Raumstation herrschte ein reges Kommen und Gehen: Im Missionszeitraum dockten insgesamt vier Raumfahrzeuge an der ISS an und drei ab. Nespoli war durch die Steuerung des Roboterarms der Raumstation an zwei Andockmanövern beteiligt und wirkte an vier Außenbordeinsätzen mit. Nun wird Nespoli noch zahlreiche Tests und Nachuntersuchungen durchmachen.

Im Weltraum erleben Astronauten nämlich eine Form des raschen Alterns und müssen sich erst wieder an das Leben unter den Bedingungen der Schwerkraft gewöhnen. Wissenschaftlern dienen die Reaktionen seines Körpers somit als Fallstudie. Als nächster ESA-Astronaut wird im kommenden Sommer der Deutsche Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation fliegen.