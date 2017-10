Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ESA

Rat diskutierte ExoMars, Galilieo & Co

Der Rat der europäischen Weltraumagentur ESA hat auf seiner jüngsten Sitzung einer Vereinbarung mit der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zur Unterstützung der Mission ExoMars 2020 zugestimmt. Außerdem ging es um das Galileo-Programm, das bis 2018 voll einsatzbereit sein soll. Erste Smartphones unterstützen bereits die Signale der europäischen Navigationssatelliten.



Inzwischen auch auf den ersten Smartphones: Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. [ Inzwischen auch auf den ersten Smartphones: Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. [ Großansicht Am 17. und 18. Oktober ist in Paris unter dem Vorsitz von Jean-Yves Le Gall, dem Präsidenten des französischen Centre national d'études spatiales (CNES), der Rat der ESA zusammengetreten. Dabei wurde unter anderem einer Vereinbarung zwischen der NASA und der ESA über die Unterstützung der Mission ExoMars 2020 zugestimmt. Sie sieht vor, dass die ESA für die Mission auch das Bodenstationsnetz der NASA nutzen kann und für die Übermittlung der Daten von der Oberfläche die Relaydienste der NASA-Sonden Mars Reconnaissance Orbiter und MAVEN. Der Direktor für das Galileo-Programm und Navigationstätigkeiten, Paul Verhoef, präsentierte den Stand von Galileo sowie Pläne für dessen zweite Generation: Derzeit befinden sich 18 Galileo-Satelliten in der Umlaufbahn. Die volle Konstellation mit einer Abdeckung der Erde zu 99,8 % wird mit weiteren acht bis spätestens Mitte 2018 zu startenden Satelliten erreicht sein. Gerätehersteller wie Samsung integrieren mittlerweile Galileo in ihre Chipsets. Dieser Schritt erfolgte zuletzt auch bei Apple in der vergangenen Monat vorgestellten neuesten iPhone-Generation. "Eine technische Vergleichsanalyse der verschiedenen Satelliten­navigationssysteme hat gezeigt, dass Europa bei der Präzision bereits Klassenbester ist", so ESA-Generaldirektor Jan Wörner. Die Vorbereitungen für die zweite Galileo-Generation sind im Gange. Werbung Drei Tage nach dem erfolgreichen Start der Mission Sentinel‑5P stellte der Direktor für Erdbeobachtungsprogramme, Josef Aschbacher, zudem den Stand des Copernicus-Programms vor. Die Copernicus-Daten sind unentgeltlich und weltweit zugänglich. Die aktivsten Nutzerkreise waren in den vergangenen drei Monaten in Europa (rund 5000 Nutzer), gefolgt von Asien (etwa 2500) und Nordamerika (ca. 1300). Außerdem hat ESA-Astronaut Thomas Pesquet dem Rat über seine höchst erfolgreiche Proxima-Mission zur Internationalen Raumstation Bericht erstattet. Der ebenfalls dem ESA-Astronautenteam angehörende Paolo Nespoli befindet sich derzeit im Rahmen seiner NASA/ASI-Mission Vita auf der Station, und Pesquets und Nespolis Kollege Alexander Gerst bereitet sich auf seine für das Frühjahr 2018 geplante Horizon-Mission vor, während der er Kommandant der internationalen Crew sein wird.