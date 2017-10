Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



ASTRONOMIE IN DEUTSCHLAND

Was wo in Deutschland geforscht wird



Die Astronomische Gesellschaft hat in dieser Woche ihre neue Website "Astronomie in Deutschland" freigeschaltet. Das Angebot richtet sich an alle an Astronomie Interessierten, soll aber insbesondere Schülerinnen, Schülern und Studierenden Informationen über die Forschungslandschaft in der Astronomie in Deutschland liefern.





Screenshot der neuen Website Astronomie in Deutschland vom 18. Oktober 2017.

Die Erforschung des Universums zählt seit jeher zu den spannendsten Gebieten der Wissenschaft und trifft in der Öffentlichkeit nicht zuletzt durch eindrucksvolle Bilder stets auf großes Interesse. Doch im Zeitalter von High-Tech-Teleskopen und Raumsonden, von faszinierenden Themen wie Exoplaneten oder Schwarzen Löchern, spielt die Astronomie auch im Bereich naturwissenschaftlicher Bildung und Nachwuchsförderung eine wichtige Rolle: Themen aus Astronomie und Raumfahrt sind ein Zugpferd, um junge Menschen für die Naturwissenschaften zu begeistern.

Doch woher erfahre ich als Schülerin oder Schüler, wo und wie ich Astronomie überhaupt studieren kann? An welchen Instituten wird in Deutschland eigentlich was und wie geforscht? Was macht man als Astrophysiker später im Beruf? Wo gibt es Einrichtungen, an denen man Veranstaltungen zur Astronomie besuchen kann? Und wo finden Lehrkräfte didaktisch aufbereitetes Material, um astronomische Themen im Unterricht einzubinden?

Genau bei solchen Fragen setzt die Website "Astronomie in Deutschland" an. "Ein Schwerpunkt der neuen Webseite ist, all jenen Hilfestellung zu geben und einen Einstieg zu liefern, die sich selbst intensiver mit der Astronomie befassen wollen – ob als angehende Studierende, oder als Eltern und Lehrer, die das Thema Kindern näher bringen möchten", sagt Prof. Dr. Joachim Wambsganß, der kürzlich auf der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Göttingen zum neuen Präsidenten der Astronomischen Gesellschaft gewählt wurde.

Eine weitere Intention ist, die Aktivitäten der professionellen Astronomie in Deutschland näher vorzustellen. So gibt es beispielsweise einzelne Übersichtsseiten für die 38 wissenschaftlichen Institute, die dem Rat deutscher Sternwarten (RDS) angehören. Hier erfährt man Einzelheiten über deren Forschungsthemen, Projektbeteiligungen und Ausbildungsmöglichkeiten.

Die Website "Astronomie in Deutschland" bietet damit auch Journalisten interessante Hintergrundinformationen, die in normalen Pressemitteilungen aus der Forschung eher nicht vorkommen und bislang zumeist mühsam im Netz gesucht werden müssen. Die Informationen zu den astronomischen Standorten sind auch über eine interaktive Deutschlandkarte abrufbar.

Neben diesen Hintergrundinformationen präsentiert die Website auch einige aktuelle Meldungen aus der astronomischen Forschung. Ein wesentlicher Teil wird von der Redaktion des Internetportals "Welt der Physik" erstellt und von dort auf "Astronomie in Deutschland" übernommen. "Welt der Physik" wird gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft herausgegeben und berichtet allgemeinverständlich über alle Gebiete der Physik. Zudem sollen später auch Pressemitteilungen der RDS-Institute auf "Astronomie in Deutschland" gelistet werden.

Der technische Aufbau der Seite wurde wesentlich durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Die Idee zu diesem nicht-kommerziellen Projekt entstand bereits im Internationalen Jahr der Astronomie 2009 (IYA2009); das neu geschaffene Portal vereint nun institutsübergreifend viele Aspekte der Astronomie.