Der Exoplanet WASP-121b in einer künstlerischen Darstellung. Es ist ein "heißer Jupiter", dessen Schillern zeigt, dass er von einer wasserhaltigen Atmosphäre umgeben ist. Er umkreist seinen Stern in so geringem Abstand, dass durch dessen Anziehungskraft eine Ausbuchtung entsteht. [ Der Exoplanet WASP-121b in einer künstlerischen Darstellung. Es ist ein "heißer Jupiter", dessen Schillern zeigt, dass er von einer wasserhaltigen Atmosphäre umgeben ist. Er umkreist seinen Stern in so geringem Abstand, dass durch dessen Anziehungskraft eine Ausbuchtung entsteht. [ Großansicht