LICHTVERSCHMUTZUNG

Oft ist es heller als gedacht



Lichtverschmutzung ist ein Problem, das nicht nur Amateurastronomen betrifft, sondern auch beispielsweise zahlreiche nachtaktive Tiere beeinflusst. Die Messung der Lichtverschmutzung ist allerdings nicht immer ganz einfach. So konnten Forscher mit einem neuen Verfahren nun zeigen, dass auch an eigentlich sehr dunklen Orten der Himmel heller ist als angenommen.





Verteilung der Lichtverschmutzung über den gesamten Himmel in einer klaren Nacht (oben) und bei teilweile bewölktem Himmel (unten). [ Verteilung der Lichtverschmutzung über den gesamten Himmel in einer klaren Nacht (oben) und bei teilweile bewölktem Himmel (unten). [ Gesamtansicht ]]

Selbst ausgewiesene dunkle Orte wie Sternenparks sind nicht überall so frei von Lichtverschmutzung wie bisher angenommen. Wissenschaftler der Forschungsverbünde Loss of the Night und STARS4ALL beschäftigen sich seit Jahren mit den ökologischen, gesundheitlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Lichtverschmutzung. Nun konnten sie mit einer einfachen Messmethode zeigen, wie stark die Lichtverschmutzung über den gesamten Nachthimmel verteilt ist.

Frühere Studien wie der "Weltatlas der Lichtverschmutzung" haben sich vor allem auf den Nachthimmel direkt über unseren Köpfen konzentriert. Mit den aktuellen Messungen konnten die Forscher nachweisen, dass ein Himmel, der über uns fast frei von Lichtverschmutzung ist, am Horizont deutlich heller sein kann. Die Wissenschaftler untersuchten dazu den nächtlichen Himmel zwischen dem Sternenpark Parc Astronòmic Montsec und der 27 Kilometer entfernten Stadt Balaguer im Norden Spaniens.

Die Messungen ergaben, dass der gesamte Himmel über dem Sternenpark in bewölkten Nächten genauso hell war, wie ein lichtverschmutzter wolkenloser Himmel nur fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Natürlicherweise müsste der bewölkte stadtferne Himmel deutlich dunkler sein, da die Wolken das Licht von Mond und Sternen abschirmen und so den Himmel verdunkeln. 18 Kilometer außerhalb der Stadt war der Himmel direkt über den Forschern kaum lichtverschmutzt.

Unter Berücksichtigung des Lichtes aus allen Richtungen aber, war der Himmel 66 Prozent heller als ein natürlicher Himmel in einer sternenklaren Nacht. Bei Bewölkung war er sogar 3,5-mal heller, da die Wolken das Licht vom Boden - erzeugt durch die Beleuchtung der nahen Stadt - reflektierten. Das ist sehr viel zusätzliches Licht für nachtaktive Arten, die sich im Laufe ihrer Evolution darauf verlassen konnten, dass Wolken den Himmel tatsächlich verdunkeln.

Für die Messungen haben die Wissenschaftler ein einfaches und bedienungsfreundliches Abbildungssystem verwendet, das auf kalibrierten, handelsüblichen Kameras mit Fischaugenobjektiv - einer extremen Weitwinkellinse - basiert. "Wir hoffen, dass es diese einfache und relativ kostengünstige Methode vielen Forscherinnen und Forschern sowie Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftlern weltweit ermöglicht, das künstliche Himmelsleuchten unter unterschiedlichen Wetterbedingungen zu kartieren", erläutert Andreas Jechow, Leiter der Studie und Physiker am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin, die Bedeutung der neuen Messmethode.