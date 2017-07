Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



VITA

Paolo Nespolis dritter Besuch auf der ISS



Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS ist wieder komplett: In der Nacht erreichte die am Freitagnachmittag gestartete Sojus-Kapsel mit einer internationalen dreiköpfigen Crew die Raumstation. Der italienische ESA-Astronaut Paolo Nespoli ist bereits zum dritten Mal an Bord der ISS. Er wird bis Dezember im Erdorbit arbeiten und forschen.





Die Besatzung der Expedition 52 an Bord der ISS bei einer Pressekonferenz kurz nach Ankunft des Sojus-Raumschiffs. Paolo Nespoli vorne links. [ Die Besatzung der Expedition 52 an Bord der ISS bei einer Pressekonferenz kurz nach Ankunft des Sojus-Raumschiffs. Paolo Nespoli vorne links. [ Gesamtansicht

ESA-Astronaut Paolo Nespoli, NASA-Astronaut Randy Bresnik und Roskosmos-Kommandant Sergej Rjasanski sind gestern um 17.41 Uhr MESZ vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan in den Weltraum gestartet. Ihre Sojus MS‑05 umrundete die Erde viermal und dockte sechs Stunden später an die Internationale Raumstation (ISS) an, die für die kommenden fünf Monate ihr neues Zuhause und ihr Arbeitsplatz sein wird.

Nespolis Mission trägt den Namen "Vita", der sich aus den Anfangs­buchstaben der Wörter Vitality, Innovation, Technology und Ability zusammensetzt und von der italienischen Raumfahrtagentur ASI ausgewählt wurde, die die Mission im Rahmen einer Tauschvereinbarung mit der NASA bereitstellt.

Dieser dritte Raumflug Nespolis ist auch sein dritter Besuch auf der ISS. Während eines Flugs mit dem Space Shuttle 2007 und eines fünfmonatigen ISS-Aufenthalts 2011 hat er bereits 174 Tage im All angesammelt. Der gestrige Flug war der jeweils zweite für Rjasanski und Bresnik.

Das Trio gesellt sich zu den NASA-Astronauten Peggy Whitson und Jack Fischer und dem Kosmonauten Fjodor Jurtschichin, die es auf dem orbitalen Außenposten empfingen. Nach dem Andocken am Rasswet-Modul wurde um 1.57 Uhr MESZ die Luke zwischen der Sojus und der ISS geöffnet, womit die Mission "Vita" begann. Kurz nach der Ankunft der drei hielten die nunmehr sechs Bewohner der ISS eine Pressekonferenz ab und sprachen mit Freunden und Verwandten.

Seit Nespolis letztem Aufenthalt auf der Station sind sechs Jahre vergangen, in denen sich das Schwerelosigkeitslabor verändert hat: Module wurden verlegt und Systeme modernisiert. Neue kommerzielle Raumfahrzeuge versorgen die ISS mit Nachschub, und Nespoli wird dabei helfen, mit dem Roboterarm der Station die regelmäßig eintreffenden Frachtschiffe einzufangen und anzudocken.

Nespoli hat ein volles Wissenschafts- und Versuchsprogramm für seine auf fünf Monate angelegte Mission. Er wird laufende Experimente der die ISS unterhaltenden internationalen Partner fortsetzen und bei einigen von ihnen als Versuchskaninchen fungieren. Was das Labor ISS für Wissenschaftler auf der Erde so attraktiv macht, ist die Möglichkeit, auf der 17 Jahre alten Raumstation mithilfe modernster Forschungseinrichtungen Experimente über längere Zeiträume durchzuführen – von der Erforschung von Metallen, Pflanzen und unseres Planeten bis zur Entschlüsselung der Geheimnisse unseres Universums.

In den ersten beiden Wochen wird sich Nespoli wieder an das Leben und Arbeiten in der Schwerelosigkeit gewöhnen. Während seines Aufenthalts im Weltraum wird sich seine Wirbelsäule verlängern, seine Körperflüssigkeiten werden sich in Richtung Kopf verlagern, und seine Knochen werden schwächer. Es ist wichtig, diese Veränderungen zu verstehen, um die Erforschung unseres Sonnensystems fortsetzen und Menschen zu ferneren Zielen im Weltraum schicken zu können. Sie bieten indes auch interessante Möglichkeiten zur Erforschung der Ursachen ähnlicher Beschwerden auf der Erde, etwa Osteoporose. Astronauten erleben im Weltraum eine Form des raschen Alterns, das bei ihrer Rückkehr zur Erde umkehrbar ist, was sie zu faszinierenden Fallstudien macht.