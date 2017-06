Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



Drehachse von Enceladus einst gekippt?



Die Pole des Saturnmonds Enceladus unterscheiden sich dramatisch: Während man es am Südpol mit einer jungen Oberfläche und teils sogar mit aktiven Regionen zu tun hat, erscheint die Nordpolarregion verkratert und sehr alt. Jetzt haben Wissenschaftler eine mögliche Erklärung für die Unterschiede präsentiert: Die Rotationsachse von Enceladus könnte einst gekippt sein.





Der Saturnmond Enceladus war eine der großen Überraschungen der Mission der Saturnsonde Cassini: Im Jahr 2005 entdeckte man, dass aus einem "Tigerstreifen" genannten Bereich in der Nähe des Südpols des Mondes Fontänen aus Wasserdampf und feinen Eispartikeln ins All geschleudert werden. Inzwischen glaubt man auch, dass der Trabant über einen Ozean unter der eisigen Oberfläche verfügt.

Diese Oberfläche unterscheidet sich von Region zu Region allerdings dramatisch: Während die Südpolarregion sehr jung erscheint und hier kaum Einschlagkrater zu erkennen sind, ist die Landschaft rund um den Nordpol von Kratern überzogen und damit sehr alt. Jetzt präsentierten Wissenschaftler eine mögliche Erklärung für diese Unterschiede: Nach Analyse diverser Oberflächenstrukturen auf dem Mond glauben sie, dass die Rotationsachse von Enceladus sich um 55 Grad verlagert hat - eventuell als Folge der Kollision mit einem Asteroiden.

"Wir haben eine Kette von tiefergelegenen Regionen oder Becken entdeckt, die sich wie ein Gürtel um die Oberfläche ziehen", so Radwan Tajeddine von der Cornell University, der auch Mitglied des Imaging-Teams von Cassini ist. "Wir glauben, dass es sich bei diesen Strukturen um fossile Überreste eines einstigen Äquators und der Pole handelt."

So könnte sich die heute aktive Tigerstreifen-Region in der Nähe des Südpols einst deutlich näher am Äquator befunden haben. Hier könnte der Asteroid eingeschlagen sein und so auch die ungewöhnliche Aktivität von Enceladus verursacht haben. "Die geologische Aktivität in diesem Gebiet lässt sich nur schwer durch innere Prozesse auslösen", so Tajeddine. Jedoch könnte ein Einschlag für die Entstehung dieser aktiven Region verantwortlich sein.

Und dieser hatte dann Folgen: Durch die Entstehung der Tigerstreifen-Region kam es zu einer Verschiebung der Massenverteilung von Enceladus, wodurch die Rotation des Mondes gestört wurde. Es dürfte über eine Millionen Jahre gedauert haben, bis sich der Mond wieder stabilisieren konnte. Dabei hat sich aber die Rotationsachse von Enceladus deutlich verschoben.

Vor der Verschiebung dürften sich die Gebiete rund um den Nord- und Südpol des Mondes recht ähnlich gewesen sein. Erst infolge der Entstehung der Tigerstreifen-Region durch den vermuteten Einschlag hat sich genau diese Region dann Richtung Südpol bewegt, so dass es zu den heute sichtbaren Unterschieden gekommen ist.

Über ihre Analyse berichten die Forscher in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Icarus erschienen ist.