Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



DAWN

Blick auf Ceres in Opposition



Der Zwergplanet Ceres stand Ende April in Opposition zur Sonne und wurde dabei aus nur geringer Entfernung genau beobachtet - nämlich von der Sonde Dawn. Die NASA veröffentlichte jetzt die Aufnahmen jenes Tages als Film. Mit den Beobachtungen wollten die Forscher herausfinden, wie sehr die Helligkeit des größten Objekts im Asteroidengürtels während der Opposition zunimmt.





Blick der Sonde Dawn auf den Zwergplaneten Ceres während seiner Opposition am 29. April 2017. [ Blick der Sonde Dawn auf den Zwergplaneten Ceres während seiner Opposition am 29. April 2017. [ Großansicht

Wenn Planeten in Opposition zur Sonne stehen, können sie so manchem Stern die Show stehlen: Jupiter etwa wird zur Opposition zu einem kaum übersehbaren Objekt am Himmel und auch unser Nachbarplanet Mars kann zur Opposition rötlich leuchtend die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Für Freunde von Planetenbeobachtungen sind die Tage rund um die Opposition eines Planeten daher immer eine ganz besondere Zeit: Bei einer Opposition liegen Sonne, Erde und Planet nämlich praktisch auf einer Linie. Der Planet erscheint damit am hellsten und ist die gesamte Nacht über am Himmel zu beobachten.

Doch natürlich stehen auch kleinere Objekte regelmäßig in Opposition zur Sonne, etwa der Zwergplanet Ceres, das größte Objekt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Bei Ceres war es am 29. April wieder soweit. Ceres wird gegenwärtig von der NASA-Sonde Dawn umrundet und diese wurde vom Betriebsteam auf einen Kurs manövriert, von dem aus sie einen guten Blick auf den Zwergplaneten zum Zeitpunkt der Opposition hatte. Aus den Aufnahmen hat die NASA auch einen kleinen Film erstellt.

Die Beobachtungen zu diesem Zeitpunkt hatten einen besonderen Grund: Astronomen kennen nämlich ein Phänomen, was als "opposition surge", also als "plötzlicher Oppositions-Anstieg" bekannt ist. In der Oppositionsstellung kann ein Objekt plötzlich deutlich heller erscheinen als noch kurz zuvor. Grund dafür dürften Reflexionen des Sonnenlichts am Oberflächenmaterial sein.

Werbung

Aus dem Anstieg der Helligkeit lässt sich damit etwas über die Oberfläche des jeweiligen Himmelskörpers ableiten - und deswegen schaute Dawn bei dieser Opposition besonders gut hin. Die Daten, die die Sonde dabei gesammelt hat, werden aktuell gerade ausgewertet.

Dawn war im März 2015 in einen Orbit um Ceres eingeschwenkt und hat den Zwergplaneten seitdem aus verschiedenen Umlaufbahnen untersucht. Über acht Monate etwa umrundete die Sonde den Zwergplaneten in einer Höhe von gerade einmal 385 Kilometern. Sie hatte damit einen geringeren Abstand von der Oberfläche als die Internationale Raumstation ISS von der Erde.

Dawn hatte zuvor bereits den Asteroiden Vesta mehr als ein Jahr lang aus einer Umlaufbahn untersucht und ist damit die bislang einzige Sonde, die in Umlaufbahnen um zwei verschiedene Objekte des Sonnensystems eingeschwenkt ist. Die Mission bei Ceres sollte eigentlich im Sommer des vergangenen Jahres zu Ende gehen. Die NASA entschied dann aber, die Mission zu verlängern und Ceres weiter zu erforschen.

Inzwischen ist ein Schwungrad der Sonde ausgefallen, was zur Lageregelung benötigt wird. Die aktuellen Beobachtungen hat das kaum beeinflusst. Die Sonde richtete sich mithilfe ihrer Steuerdüsen aus.