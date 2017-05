Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

OPPORTUNITY

Wie entstand das Tal im Kraterrand?

Der Marsrover Opportunity hat das wissenschaftliche Hauptziel der aktuellen Missionsphase erreicht: Ein kleines, in den Abhang des Endeavour-Kraters eingeschnittenes Tal, das das Team Perseverance Valley getauft hat. Der Rover soll nun in den nächsten Monaten erforschen, wie dieses Tal entstanden ist und dazu auch in das Tal hinunterfahren.



Blick auf den Weg von Opportunity entlang des Rands des Endeavour--Kraters seit Mitte März 2017. [ Blick auf den Weg von Opportunity entlang des Rands des Endeavour--Kraters seit Mitte März 2017. [ Großansicht Opportunity, der Marsrover, der bereits seit Anfang 2004 den Roten Planeten erkundet, hat ein weiteres Ziel erreicht: das kleine Perseverance Valley, also "Ausdauer-Tal", das sich im Abhang des Endeavour-Kraters befindet, deren Randbereiche der Rover seit mehreren Jahren erkundet. Das Tal ist das Hauptziel der zweijährigen Missionsverlängerung, die gerade läuft. Anfang Mai näherte sich Opportunity dem oberen Ende des Tals und konnte so erstmals Bilder liefern, deren Auflösung die von Aufnahmen aus dem Marsorbit übersteigen. "Das Wissenschaftsteam ist total begeistert, jetzt dieses Gebiet aus der Nähe sehen zu können", so Opportunity-Projektwissenschaftler Matt Golombek vom Jet Propulsion Laboratory der NASA. "Wir suchen nach Hinweisen auf die Entstehungsgeschichte des Tals." Das obere Ende des Tals ist ein relativ unauffällige Senke am Kraterrand. Von dort ausgehend hat sich das Tal für rund 200 Meter Richtung Kraterboden in den Abhang gegraben. Die Neigung des Abhangs beträgt hier etwa 15 bis 17 Grad. Das kleine Tal könnte durch fließendes Wasser entstanden sein, das sich hier in den Kraterabhang gegraben hat, durch eine Art Gerölllawine mit nur wenig Wasser oder vielleicht sogar durch Winderosion allein. Das Team hofft, durch die Untersuchungen herausfinden zu können, welche Theorie am besten passt. Werbung Zunächst einmal soll Opportunity das Tal von zwei möglichst weit voneinander entfernten Standorten fotografieren, damit auf Basis dieser Daten eine dreidimensionale Ansicht des Geländes erstellt werden kann. "Die Stereoaufnahmen werden wir dann dazu verwenden, eine digitale Höhenkarte zu erzeugen, auf deren Grundlage das Team einen sicheren Weg für Opportunity hinunter ins Tal auswählen kann", so John Callas, Projektmanager für Opportunity am Jet Propulsion Laboratory. Bei der Erkundung des Tals soll Opportunity das Aussehen und die Zusammensetzung des Gesteins am oberen Rand, im Verlauf des Tals und auch am unteren Ende untersuchen. Während die Stereoaufnahmen ausgewertet werden, plant das Team die Region westlich des Kraterrands zu untersuchen. "Wir wollen einen kleinen Spaziergang außerhalb des Kraters machen, bevor wir in das Perseverance Valley hinunterfahren", so Golombek. Opportunity war Anfang 2004 auf dem Mars gelandet und hat gerade den 150. Monat auf dem Mars begonnen. Ursprünglich sollte die Mission nur drei Monate andauern, wurden dann aber - angesichts der Langlebigkeit des Rovers - immer wieder verlängert. Die vergangenen 69 Monate erkundete Opportunity den westlichen Rand des 22 Kilometer durchmessenden Endeavour-Kraters. Stellt man sich den Krater als eine Uhr vor, bei der 12 Uhr Norden ist, hatte Opportunity den Krater bei etwa 10 Uhr erreicht und befindet sich nun bei etwa 8 Uhr. Opportunity untersucht kleines Tal am Abhang des Endeavour-Kraters. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Opportunity: Marsrover verlässt Marathon-Tal - 22. Juni 2016

