Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



EVENT HORIZON TELESCOPE

Blick auf das zentrale Schwarze Loch



Ab morgen soll das zentrale Schwarze Loch der Milchstraße zehn Tage lang von mehreren über die ganze Welt verteilten Radioteleskopen unter die Lupe genommen werden. Sie sind zum sogenannten Event Horizon Telescope zusammengeschlossen und sollen den Todesschrei von Materie beobachten, die gerade in das Schwarze Loch fällt.





Die künstlerische Darstellung zeigt den Ereignishorizont um das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis. [ Die künstlerische Darstellung zeigt den Ereignishorizont um das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis. [ Großansicht

Erstmals wollen sich Forscher ein Bild vom Herzen unserer Galaxis machen - und das im wörtlichen Sinne: Ein weltweiter Verbund von Radioantennen wird das dort vermutete Schwarze Loch während der Zeit vom 4. bis 14. April unter die Lupe nehmen. Dieses Event Horizon Telescope verbindet Observatorien auf der ganzen Welt zu einem Riesenteleskop, von Europa über Chile und Hawaii bis hin zum Südpol. Das 30-Meter-Teleskop des Instituts für Radioastronomie im Millimeterbereich (IRAM) in der spanischen Sierra Nevada, eine von der Max-Planck-Gesellschaft mitfinanzierten Einrichtung, nimmt als einzige Station in Europa an der Beobachtungskampagne teil. Auch das Max-Planck-Institut für Radioastronomie ist in die Messungen eingebunden.

Schon Ende des 18. Jahrhunderts spekulierten die Naturforscher John Mitchell und Pierre Simon de Laplace über "dunkle Sterne", deren Schwerkraft so stark ist, dass Licht ihnen nicht entkommen kann. Die Ideen der beiden Forscher bewegten sich noch im Rahmen der newtonschen Gravitationstheorie und der Korpuskulartheorie des Lichts. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionierte Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie unser Verständnis der Gravitation – und damit jenes von Materie, Raum und Zeit. Und Einstein beschrieb auch das Konzept der Schwarzen Löcher.

Diese Objekte haben eine solch große, extrem komprimierte Masse, dass selbst Licht ihnen nicht entkommen kann. Daher bleiben sie schwarz - und es ist unmöglich, sie direkt zu beobachten. Trotzdem haben Forscher die Existenz dieser Schwerkraftfallen indirekt bewiesen. Dazu zählt die Messung der Gravitationswellen von kollidierenden Schwarzen Löchern ebenso, wie der Nachweis ihrer starken Anziehungskraft auf ihre kosmische Umgebung; dabei umlaufen Sterne mit rasend hoher Geschwindigkeit ein unsichtbares Schwerkraftzentrum, wie das etwa im Herz unserer Galaxis geschieht.

Werbung

Aber es gibt eine Möglichkeit, ein Schwarzes Loch direkt zu beobachten. Die Grenze um dieses exotische Objekt, über die hinaus Licht und Materie unausweichlich aufgesaugt werden, nennen die Wissenschaftler Ereignishorizont. In dem Moment, in dem die Materie eben diese Grenze überquert, gibt sie der Theorie zufolge intensive Strahlung ab, eine Art "Todesschrei" und damit ein letztes Zeugnis ihrer Existenz. Diese Strahlung lässt sich unter anderem bei Radiowellen im Millimeterbereich registrieren. Auf diese Weise sollte es möglich werden, den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs abzubilden.

Das Event Horizon Telescope (EHT) will genau das versuchen. Ein Hauptziel des Projekts ist das rund 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernte, etwa 4,5 Millionen Sonnenmassen schwere Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Aufgrund der großen Distanz erscheint das Objekt jedoch unter einem extrem kleinen Winkel. Eine Lösung für dieses Problem bietet die Interferometrie. Das Prinzip dieser Technik: Statt ein riesiges Teleskop zu verwenden, kombiniert man mehrere Observatorien so, als wären sie kleine Einzelteile einer einzigen gigantischen Antenne.

Auf diese Weise können Wissenschaftler ein Teleskop simulieren, das dem Umfang unserer Erde entspricht. Denn: Je größer das Teleskop, desto feinere Details lassen sich beobachten; die sogenannte Winkelauflösung nimmt zu. Das EHT-Projekt macht sich diese Beobachtungstechnik zunutze und wird im April bei einer Frequenz von 230 Gigahertz, entsprechend einer Wellenlänge von 1,3 Millimetern, im Interferometrie-Modus beobachten. Die maximale Winkelauflösung dieses weltumspannenden Radioteleskops liegt bei 26 Mikro-Bogensekunden. Das entspricht der Größe eines Golfballs auf dem Mond oder der Breite eines menschlichen Haares, gesehen aus 500 Kilometern Entfernung!

Derlei Messungen an der Grenze des Beobachtbaren sind nur unter optimalen Bedingungen möglich, das heißt, in trockenen hohen Lagen. Diese bietet das zum Teil von der Max-Planck-Gesellschaft finanzierte IRAM-Observatorium mit seiner 30-Meter-Antenne auf dem 2800 Meter hohen Berg Pico Veleta in der spanischen Sierra Nevada. Seine Empfindlichkeit wird nur noch von dem aus 64 Einzelteleskopen bestehenden Atacama Large Millimeter Array (ALMA) übertroffen, das auf dem 5000 Meter hohen Chajnantor-Plateau in den chilenischen Anden ins All blickt. Auf dem Plateau steht auch die vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie betreute und an dem EHT-Projekt ebenfalls beteiligte Antenne namens APEX.

Das Bonner Max-Planck-Institut ist zudem mit der Datenverarbeitung an dem Event Horizon Telescope beteiligt. Dafür nutzen die Forscher zwei Superrechner (Korrelatoren); einer befindet sich in Bonn, der andere am Haystack Observatory in Masachussetts in den USA. Die Rechner sollen nicht nur Daten vom galaktischen Schwarzen Loch auswerten. Während der Beobachtungskampagne vom 4. bis 14. April wollen die Astronomen noch mindestens fünf weitere Objekte in Augenschein nehmen: die Galaxien M 87, Centaurus A und NGC 1052 sowie die Quasare OJ 287 und 3C279.

Vom Jahr 2018 an wird ein weiteres Observatorium in das EHT-Projekt einsteigen: NOEMA, das zweite IRAM-Observatorium auf dem Plateau de Bure in den französischen Alpen. Mit seinen zehn hochempfindlichen Antennen wird NOEMA das leistungsfähigste Teleskop des Verbunds auf der nördlichen Hemisphere sein.