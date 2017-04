Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

EXTRASOLARE PLANETEN

Suche nach blauen Erden um rote Sterne

Rote Zwergsterne gehören zu den häufigsten Sternen in der Milchstraße. Im Rahmen eines neuen Forschungsprojekts werden diese Sonnen mithilfe von zwei Spektrografen genauer erforscht und nach erdähnlichen Planeten in ihrer Umlaufbahn gesucht. Die Astronomen nutzen dazu das 3,5-Meter-Teleskop auf dem Calar Alto in Andalusien.



Kuppel des 3,5-Meter-Teleskops Calar Alto in Südspanien. [ Kuppel des 3,5-Meter-Teleskops Calar Alto in Südspanien. [ Großansicht Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert eine neue Forschergruppe zur Suche nach erdähnlichen Planeten an der Universität Göttingen. Unter der Überschrift "Blaue Erden bei Roten Sternen" wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems suchen. Die Koordination des Projekts liegt beim Institut für Astrophysik der Universität Göttingen, an der Gruppe beteiligt sind die Universitäten Hamburg und Heidelberg, die Landessternwarte Tautenburg und das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Die beantragte Fördersumme liegt bei insgesamt rund zwei Millionen Euro für zunächst drei Jahre. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Projekt die Suche nach Planeten unserer Nachbarsterne voranbringen können", erläutert der Sprecher der Forschergruppe, Prof. Dr. Ansgar Reiners von der Universität Göttingen. "Wenn wir verstehen wollen, wie Planetensysteme entstehen und sich Leben im All entwickelt, ist die Untersuchung dieser Sterne von besonderem Interesse. Die Forschung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass diese Sterne zahlreiche Planeten beheimaten." Werbung Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben im Rahmen des deutsch-spanischen Projekts CARMENES zwei Spektrografen gebaut, die am Observatorium Calar Alto in Andalusien an einem 3,5-Meter-Teleskop betrieben werden. In den kommenden Jahren stehen ihnen hier mehr als 600 Beobachtungsnächte zur Verfügung. "Diese neuen Möglichkeiten der Beobachtung öffnen ein neues Fenster in die Welt dieser Planetensysteme", so Reiners. "Für die wissenschaftliche Analyse brauchen wir spezialisierte Methoden und ein besseres Verständnis der Sterne selbst." Bisher wurde für diese Art von Forschung fast ausschließlich Licht im optischen Spektralbereich verwendet, die neue Forschergruppe verwendet dagegen auch langwelligeres infrarotes Licht. Die Astronomen interessieren sich für sogenannte M-Zwerge, also Rote Zwergsterne, die deutlich masseärmer als die Sonne sind. Beim größten Teil der Sterne der Milchstraße handelt es sich um M-Zwerge. Prominente Beispiele für M-Zwerge sind beispielsweise Barnards Pfeilstern oder unser Nachbarstern Proxima Centauri. Die spektroskopische Untersuchung der Sterne soll zu einem umfangreichen Datensatz führen, der mehr über die physikalischen Eigenschaften der Atmosphären der Zwergsterne verrät und zudem auch Kriterien liefern sollte, wann es sich bei bestimmten Signalen tatsächlich um einen umlaufenden Planeten und wann um "Rauschen" handelt. Die Astronomen hoffen auf diese Weise auch Planeten entdecken zu können, die in der habitablen Zone um ihren Zentralstern kreisen, auf denen es also theoretisch flüssiges Wasser geben könnte. Suche nach blauen Erden um rote Sterne. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Extrasolare Planeten: Planetensuche um M-Zwerge - 18. Dezember 2015

