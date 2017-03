Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



STUDIUM

Ausbildung für die Raumfahrtindustrie



Die Raumfahrt ist inzwischen ein Wirtschaftsfaktor geworden und Bremen gehört in Deutschland mit zu einem der wichtigsten Industriestandorte in diesem Bereich. Damit es für diese Branche auch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, bietet die Universität Bremen nun zwei neue internationale Raumfahrt-Studiengänge an, die zum Wintersemester starten sollen.





Die internationale und interdisziplinäre Ausbildung der zwei neuen Master-Studiengänge an der Universität Bremen qualifiziert für einen Einsatz in der Raumfahrtindustrie, ähnlichen Branchen sowie in Forschungseinrichtungen.

Bremen ist ein international bedeutender Raumfahrtstandort. Die Universität Bremen und ihre wissenschaftlichen Partnerinstitute auf dem Campus sind weltweit anerkannte Einrichtungen auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik. Unternehmen, die in der Raumfahrt erfolgreich tätig sind, benötigen gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um konkurrenzfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund starten an der Universität Bremen zum Wintersemester die beiden neuen englischsprachigen internationalen Raumfahrt-Masterstudiengänge "Space Sciences and Technologies" und "Space Engineering".

Die fundierte und systemübergreifende Ausbildung qualifiziert für einen Einsatz in der Raumfahrtindustrie oder vergleichbaren Hochtechnologiebranchen sowie in Forschungseinrichtungen. Die Studiengänge werden von den drei Fachbereichen Produktionstechnik, Maschinenbau & Verfahrenstechnik, Physik/Elektrotechnik und Mathematik/Informatik sowie dem Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen und dem Institut für Raumfahrtsysteme Bremen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) organisiert. Bewerbungsschluss ist der 30. April (Space Sciences and Technologies) bzw. der 15. Juni (Space Engineering).

Der "Master of Space Engineering" ist ein interdisziplinärer Studiengang, den der Fachbereich Produktionstechnik, Maschinenbau & Verfahrenstechnik anbietet. Die Studierenden lernen komplette Raumfahrtsysteme zu entwerfen, zu realisieren und zu testen. Dazu zählen Satelliten, Launcher sowie Nutzlasten für Missionen aus Wissenschaft, Erdbeobachtung, Navigation und Telekommunikation. Das Masterstudium kann jedes Semester begonnen werden. Es ist forschungsorientiert und betrachtet zudem die nötigen Systemtechnologien für Anwendungen in relevanten Raumfahrtumgebungen. Dadurch werden die Studierenden qualifiziert, die ständig wachsenden Aufgaben der Hochtechnologie im Bereich der Raumfahrt und angrenzenden Fachgebieten innovativ und interdisziplinär zu lösen.

Der Fachbereich Physik/Elektrotechnik bietet den "Master of Space Science and Technologies" an. Der interdisziplinäre Studiengang legt den Fokus auf die Erdbeobachtung mit Satellitensystemen. Er enthält in der Regel drei wesentliche Grundkomponenten: die Erfassung von Daten (Sensing), die Verarbeitung von Daten (Processing) und die Übertragung von Daten auf die Erde (Communication). Der englischsprachige viersemestrige Masterstudiengang vermittelt in diesem Forschungsgebiet theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Rahmen von Laborpraktika.

Im Wahlbereich werden Veranstaltungen aus den Bereichen der Umweltphysik, der Elektrotechnik und Informationstechnik, der Produktionstechnik und der Mathematik/Informatik angeboten. Studierende haben während der Forschungsphase die Möglichkeit, in den Bereichen Physik für Erdbeobachtung oder Informationstechnologien für Luft- und Raumfahrt ihre Kenntnisse zu vertiefen, indem sie Einblicke in die Praxis erhalten und an konkreten Problemstellungen und Lösungsaspekten der Erdbeobachtung und Raumfahrt arbeiten.