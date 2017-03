Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



MAVEN

Kursänderung vermeidet Phobos-Kollision



Die NASA-Sonde Maven hat in dieser Woche kurzfristig ein Manöver zur Kurskorrektur absolvieren müssen. Auf diese Weise wurde eine drohende Kollision der Sonde mit dem Marsmond Phobos verhindert. Berechnungen hatten ergeben, dass sich Maven und Phobos am 6. März ohne die Korrektur auf ihren jeweiligen Bahnen äußerst nahe gekommen wären.





Die NASA-Sonde Maven. [ Die NASA-Sonde Maven. [ Großansicht

Die NASA-Sonde Mars Atmosphere and Volatile Evolution (Maven) umkreist den Roten Planeten seit etwas mehr als zwei Jahren und untersucht die obere Atmosphäre und Ionosphäre unseres Nachbarplaneten sowie deren Wechselwirkung mit dem Sonnenwind.

Maven umrundet den Mars auf einer elliptischen Umlaufbahn und der Orbit der Sonde kreuzt dabei mehrfach im Verlauf eines Jahres die Bahnen anderer Marssonden und des Mondes Phobos. Da kann es natürlich passieren, dass es zu einer Kollision kommt - nämlich genau dann, wenn sich Maven und der Mond oder eine Sonde zur gleichen Zeit am Schnittpunkt ihrer Bahnen befinden.

Am Jet Propulsion Laboratory der NASA hat man diesen Aspekt ständig im Blick und deshalb klingelten in dieser Woche auch die Alarmglocken: Die Berechnungen hatten nämlich ergeben, dass Maven und der Marsmond Phobos den Schnittpunkt ihrer Umlaufbahnen am 6. März in einem zeitlichen Abstand von nur sieben Sekunden durchlaufen. Da Phobos eine gewisse Ausdehnung hat, bestand eine sehr realistische Chance, dass die Sonde und der Mond kollidieren.

Werbung

Am 28. Februar wurde daher das Triebwerk von Maven gezündet, um die Geschwindigkeit der Sonde um etwa 0,4 Meter pro Sekunde zu erhöhen. Durch diese geringfügige Änderung sollten sich Maven und Phobos am 6. März nun um rund 2,5 Minuten verfehlen. Es ist das erste Manöver, das Maven zum Ausweichen von Phobos absolvieren musste. Die Bahnen beider Objekte sind hinreichend genau bekannt, um sicher zu sein, dass der jetzt erreichte zeitliche Abstand eine Kollision auch garantiert ausschließt.

"Hut ab dem JPL-Navigation- und Tracking-Team, die an jedem Tag des Jahres nach möglichen Kollisionen Ausschau halten", so Bruce Jakosky von der University of Colorado in Boulder, der verantwortliche Wissenschaftler für Maven. "Das gilt auch für das Betriebsteam von Maven, die das Manöver so problemlos ausgeführt haben."

Kursänderung vermeidet Phobos-Kollision. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.