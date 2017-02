Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

EXTRASOLARE PLANETEN

Daten aus zwei Jahrzehnten veröffentlicht

Ein internationales Astronomenteam hat jetzt Beobachtungsdaten veröffentlicht, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten bei der Suche nach extrasolaren Planeten angesammelt hatten. Die Forscher hoffen, dass durch die Freigabe noch mehr ferne Welten aufgespürt werden können. Sie selbst haben in dem Datensatz auf Anhieb 100 neue potentielle Exoplaneten entdeckt - darunter einen ganz in unserer Nähe.



So könnte das System Lalande 21185 aussehen. [ So könnte das System Lalande 21185 aussehen. [ Großansicht Bei den jetzt veröffentlichten Beobachtungsdaten handelt es sich um Radialgeschwindigkeitsmessungen aus den letzten zwei Jahrzehnten von über 1600 Sternen mithilfe des Spektrometers HIRES am 10-Meter-Keck-I-Teleskop auf Hawaii. Der Datensatz enthält fast 61.000 individuelle Messungen, in denen mit der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode nach extrasolaren Planeten gefahndet werden kann. Bei diesem Verfahren wird nach dem leichten Wackeln eines Sterns gesucht, das durch den Umlauf eines Planeten entsteht, der dabei praktisch an seinem Zentralstern "zieht". Dieses Wackeln verrät sich durch eine leichte, im Spektrum erkennbare Dopplerverschiebung des Lichts, wenn sich der Stern entweder von der Erde entfernt oder sich ihr nähert. Mit diesem Verfahren wurden bereits unzählige Exoplaneten um andere Sonnen entdeckt. "HIRES war für diese Suche nach Exoplaneten nicht optimiert, hat sich aber zu einem regelrechten Arbeitstier auf diesem Gebiet entwickelt", so Steve Vogt von der University of California in Santa Cruz, der das Instrument gebaut hat. "Ich freue mich sehr, einen Beitrag zu einem Forschungsgebiet leisten zu können, das den Blick auf unsere Position im Universum fundamental verändert." Werbung Durch die Freigabe der HIRES-Daten aus den letzten beiden Jahrzehnten wollen sich die Astronomen vor allem Hilfe bei der Auswertung des Materials holen: Allein ist die riesige Datenmenge, die sich inzwischen angesammelt hat, kaum mehr zu bewältigen. In den Beobachtungen der vergangenen Jahre dürften daher noch zahlreiche bislang unentdeckte Welten schlummern. Das Team hat den jetzt veröffentlichten Datensatz mithilfe eines statistischen Verfahrens auch selbst einmal analysiert: "Wir waren dabei sehr konservativ, wann wir ein Signal als Exoplaneten-Kandidat zählen und wann nicht", so Mikko Tuomi von der University of Herfordshire. "Aber selbst mit unseren strengsten Kriterien haben wir über 100 wahrscheinliche neue Kandidaten entdeckt." Einer dieser Kandidaten kreist um den Stern GJ 411, der auch als Lalande 21185 bekannt ist. Er zählt mit einer Entfernung von nur 8,1 Lichtjahren zu den sonnennächsten Sternen. Es handelt sich um einen Zwergstern mit nur etwa 40 Prozent der Masse unserer Sonne. Der entdeckte Planet scheint seinen Stern in weniger als zehn Tagen zu umkreisen, so dass es sich hier nicht um eine zweite Erde handeln dürfte. "Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, die Suche nach Planeten demokratischer zu machen", so Greg Laughlin von der Yale University. "Jeder kann die gemessenen Geschwindigkeiten auf unserer Website herunterladen und das Open Source Software-Paket Systemic verwenden, um damit nach Hinweisen auf Planeten zu suchen. Eine Bedienungsanleitung für Systemic werden wir auch zur Verfügung stellen." Über das Projekt und die neu entdeckten Planetenkandidaten berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift The Astronomical Journal erschienen ist. Radialgeschwindigkeitsdaten aus zwei Jahrzehnten veröffentlicht. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Ferne Welten - die astronews.com Berichterstattung über die Suche nach extrasolaren Planeten Datenveröffentlichung der HIRES-Daten

Preprint des Fachartikels bei arXiv.org