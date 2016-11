Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



Ceres-Sonde steuert neuen Orbit an



Die NASA-Sonde Dawn, die sich seit 2015 im Orbit um Ceres befindet, ist auf dem Weg in eine neue, höhere Umlaufbahn um den Zwergplaneten. Auf dieser wird sie die Oberfläche des größten Objekts im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter aus einer Höhe von 7.200 Kilometern erfassen. Dabei sollen unter anderem frühere Messungen verifiziert und ergänzt werden.





Die NASA-Sonde Dawn hat inzwischen Zehntausende Bilder und Messungen der Oberfläche von Ceres gemacht, seit sie am 6. März 2015 in einen Orbit um den Zwergplaneten eingeschwenkt ist. Dawn hat das größte Objekt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter seitdem aus verschiedenen Umlaufbahnen untersucht. Über acht Monate etwa umrundete die Sonde den Zwergplaneten in einer Höhe von gerade einmal 385 Kilometern. Sie hatte damit einen geringeren Abstand von der Oberfläche als die Internationale Raumstation ISS von der Erde.

Dawn hatte zuvor bereits den Asteroiden Vesta mehr als ein Jahr lang aus einer Umlaufbahn untersucht und ist damit die bislang einzige Sonde, die in Umlaufbahnen um zwei verschiedene Objekte des Sonnensystems eingeschwenkt ist. Die Mission bei Ceres sollte eigentlich im Sommer zu Ende gehen. Die NASA entschied dann aber, die Mission zu verlängern. Dabei soll allerdings nicht noch ein drittes Ziel im Asteroidengürtel angesteuert, sondern Ceres weiter erforscht werden.

Ab September befand sich Dawn in einer etwa 1480 Kilometer hohen Umlaufbahn, seit dem 4. November steuert die Sonde ihren nunmehr sechsten wissenschaftlichen Orbit um Ceres an, auf dem sie 7.200 Kilometer von der Oberfläche des Zwergplaneten entfernt sein wird. Die neue Umlaufbahn soll Anfang Dezember erreicht sein.

Um von einer Umlaufbahn zur nächsten zu gelangen, waren bislang mehrere Richtungsänderungen von Dawn nötig. Um den neuen Orbit zu erreichen, hat das Team aber nun eine Bahn berechnet, auf der die Sonde durch das Ionentriebwerk nur in die Richtung beschleunigt werden muss, in die sie sich gerade bewegt. Auf diese Weise soll Treibstoff eingespart werden.

Von dem neuen Orbit aus möchten die Wissenschaftler frühere Messungen verifizieren. Dabei soll unter anderem auch die kosmische Strahlung bestimmt werden, die nichts mit Ceres zu tun hat. Ist diese genauer bekannt, können Werte von der Oberfläche durch das Herausrechnen dieses "Rauschens" entsprechend korrigiert und die Daten somit präziser gemacht werden.

Die Sonde hat während ihrer primären Mission bei Vesta und Ceres alle zuvor gesteckten wissenschaftlichen Ziele erreicht. Alle Daten, die nun in der erweiterten Missionsphase gewonnen werden, sind ein zusätzlicher Bonus für die Wissenschaftler.